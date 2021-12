GEMEENTERAAD. Kritiek op meerjarenplan Herk-de-Stad: “Corona maskeert dat het beleid mank loopt”

HERK-DE-STAD

Meerjarenplan: In het meerjarenplan 2020-2025 brengt de meerderheid drie aanpassingen aan. “We stellen drie nieuwe acties voor”, zei burgemeester Bert Moyaers (Vooruit). “We willen privétuinen robuuster en biodiverser maken. Dankzij de plaatsing van laadpalen voor elektrische voertuigen gaan we groene mobiliteit stimuleren en er wordt een publiek en gratis toegankelijk wifi-netwerk uitgebouwd op volgende plaatsen: gemeenschapscentrum De Makthallen, Herk-centrum en in de vier jeugdhuizen.” De oppositie was erg kritisch voor de meerderheid. “Corona en de wateroverlast kunnen nog een beetje maskeren dat het beleid mank loopt”, oordeelde fractieleider Lo Guypen (Nieuw). “Het beleid getuigt echter niet van een eenduidige visie, noch van daadkracht. Elke schepen doet maar wat.” Ook N-VA en Groen spaarden hun kritiek niet.

Buurtgerichte zorg: Met het project ‘Buurgerichte zorg’ wil de stad de noden van de verschillende deelgemeenten leren kennen. Het project is in Schakkebroek van start gegaan. N-VA-fractieleider Karolien Grosemans (N-VA) heeft vragen bij de kostprijs: “Aan een externe partner is al 105.000 euro besteed, terwijl het rapport inhoudelijk niets nieuws leert. Stop die samenwerking. Eigen mensen kunnen dat even goed.” Schepen van Sociale Zaken Marijke Berden (CD&V) vindt het toch heel nuttig: “Dankzij de externe partner hebben onze eigen mensen ervaring kunnen opdoen om het voortaan zelf te doen. In de volgende fase worden de noden in Schulen in kaart gebracht.”

Snoeiafval: In Herk-de-Stad gebeurt de ophaling van huisvuil vanaf januari 2022 volgens het Optimosysteem van Limburg.net, waarbij verschillende fracties in een ronde worden opgehaald. Voor snoeihout wil Herk-de-Stad wil echter niet de regeling die Limburg.net voorstelt. “De intercommunale wil dat het op afroep gebeurt en tegen betaling”, legt schepen van leefmilieu Guido Ector (Vooruit) uit. “Wij willen dat het gratis blijft. We gaan drie mogelijkheden onderzoeken: zelf de ophaling doen, het door een externe firma laten uitvoeren of onderhandelen met Limburg.net.” De oppositie vraagt zich af of de meerderheid daarmee niet bot gaat vangen.