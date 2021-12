Spectaculair huwelijksaanzoek voor ‘Kijk Uit’-presentatrice Sofie Lenaerts

De verwoede bergbeklimmers, die elkaar in 2013 leerden kennen tijdens een expeditie in Pakistan, beklommen recent samen de Broad Peak in datzelfde land. Toen ze op een hoogte van 8.035 meter de top bereikt hadden, haalde Stef de verlovingsring boven die hij aan een hangertje met zich meedroeg.

Ze hadden er wel al over gesproken, zei Lenaerts op Radio 2. “Maar ik wist niet dat het echt ging gebeuren. Het was een emotioneel moment. Ik was aan het wenen en aan het snotteren van geluk.” Ze zei zowat meteen ‘ja’. “Ik kijk enorm uit naar die trouw.”

Naast trouwen wacht nog een expeditie in Nepal voor de bergbeklimmers. Daar vertrekken ze binnenkort naartoe. “Het wordt extreem koud en dus extreem moeilijk”, zei ze nog.