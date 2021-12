Rechtbank beveelt telefoon van Alec Baldwin te doorzoeken na schietincident op filmset

De politie is op zoek naar de gsm van Alec Baldwin in het onderzoek naar wat er precies gebeurd is op de filmset van Rust. Daar bleek het pistool in de handen van de bekende acteur niet geladen met losse flodders maar met een echte kogel, waardoor een crewlid overleed. Op de telefoon hopen de speurders informatie te vinden, zo meldt CNN.

Volgens documenten die vrijgegeven werden door de rechtbank in Santa Fe County, is acteur Alec Baldwin gevraagd om zijn gsm aan de politie over te dragen. Omdat het tot dusver nog niet gebeurde, werd door de rechtbank een document ondertekend om beslag te leggen op het toestel als het gevonden wordt.

De bedoeling van de speurders is de telefoon te doorzoeken om alle berichten, gespreksgegevens, foto’s en video’s en privéberichten op sociale media te vinden die te maken hebben met de productie van de film Rust. Ook naar eventuele verwijderde foto’s, filmpjes en berichten zal gezocht worden. Wat ze daarmee te weten willen komen, is niet duidelijk.

Op 21 oktober werd cameraregisseur Halyna Hutchins op de set doodgeschoten. Het wapen waarmee Alec Baldwin op haar en een andere collega - die gewond raakte - vuurde, had geladen moeten zijn met losse flodders. Het is tot op vandaag een mysterie hoe die echte kogel in het wapen beland is. Baldwin beweerde enkele weken geleden nog dat hij de trekker niet eens overgehaald heeft, maar dat het wapen uit zichzelf was afgegaan.

