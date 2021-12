Amerikaanse experten raden Johnson & Johnson-vaccin af

Het panel wijst op de zwakkere bescherming en grotere risico’s van de entstof van Janssen zoals stolsels in het bloed. Sinds 9 december zouden er zeker negen personen aan zijn overleden, aldus de jongste cijfer van de Amerikaanse gezondheidsinstantie CDC.

Het team van onafhankelijke experts stemde met 15-0 voor de aanbeveling om bij voorkeur alleen met entstoffen van Pfizer en Moderna te prikken. Die werken in tegenstelling tot het vaccin van J&J op basis van mRNA-technologie.

“Ik zou mijn familieleden geen Janssen-vaccin aanbevelen”, zei panellid Beth Bel, een hoogleraar. “Aan de andere kant denk ik dat we moeten erkennen dat verschillende mensen verschillende keuzes maken en als ze goed geïnformeerd zijn, denk ik niet dat we die optie moeten schrappen.”

Enkele uren later volgde de CDC het advies van de expertengroep en lanceerde de instantie zelf een aanbeveling om niet langer het vaccin van J&J te gebruiken. Maar elke vaccinatie is beter dan geen vaccinatie, luidt het. Wie geen prik van Pfizer of Moderna kan of wil krijgen, zal dus nog steeds toegang krijgen tot de entstof van J&J.