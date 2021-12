Europees coronacertificaat blijft 9 maanden geldig zonder boosterprik

Wie geen boosterprik laat zetten, zal tot negen maanden na zijn of haar tweede prik beschikken over een geldig coronacertificaat om rond te reizen in de Europese Unie. Na die periode zal een derde dosis van het vaccin wel nodig zijn. Dat is beslist op een Europese top.

Op de Europese top was de verspreiding van de omikronvariant van het coronavirus hét gespreksonderwerp. De leiders van de lidstaten van de Europese Unie hadden het onder meer over de regels voor vrij reizen. Want is ingeënt zijn met twee dosissen van een coronavaccin nog voldoende om de grens naar een ander land nog over te steken?

Ja, zo werd beslist. En dat nog negen maanden na de toediening van het tweede vaccin (of het eerste in het geval van Johnson & Johnson), zei Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. De Commissie beveelt boosterprikken ten laatste zes maanden na de volledige vaccinatie aan, en daarna geldt nog een “respijtperiode” van drie maanden. Na die negen maanden zal het coronacertificaat van de betrokken persoon dus niet langer geldig zijn als de boosterprik niet gezet is.

Aangepaste vaccins

Verder werd op de Europese top beslist dat de lidstaten van de Europese Unie een eerste schijf van meer dan 180 miljoen doses aangepaste vaccins van Pfizer-BioNTech gaan bestellen. “Onze contracten voorzien dat de bedrijven op verzoek binnen 100 dagen aangepaste vaccins zullen ontwikkelen”, legde Europees Commissievoorzitter von der Leyen uit. “In deze context ben ik blij aan te kondigen dat de lidstaten akkoord zijn gegaan om een eerste schijf van meer dan 180 miljoen extra doses van aangepaste vaccins in het derde contract met Pfizer-BioNTech te activeren.”

De Commissie sloot in mei een derde contract met Pfizer-BioNTech voor de aankoop van tot 1,8 miljard vaccins. Dat laat de lidstaten toe tot 900 miljoen doses van het eerste vaccin en van vaccins die aangepast zijn aan varianten te kopen, met een optie op nog eens 900 miljoen bijkomende doses.

Ontsnappen

De heel besmettelijke omikronvariant grijpt volgens von der Leyen “met meedogenloze snelheid” om zich heen. De variant heeft bovendien het potentieel om minstens gedeeltelijk aan de huidige vaccins te ontsnappen, voegde ze toe. Toch is Europa volgens von der Leyen dezer dagen beter gewapend dan een jaar geleden, toen de deltavariant aan zijn opmars begon. Toen moesten de inentingscampagnes nog uit de startblokken schieten. Nu kunnen er in de EU tot 300 miljoen doses per maand worden geproduceerd.