Mexicaanse actrice doodgeschoten op straat terwijl ze op zoontje (11) stond te wachten

Net als enkele andere ouders stond zangeres en actrice Tania Mendoza (42) donderdag aan de voetbalacademie in de Mexicaanse stad Cuernavaca. Maar in plaats van haar zoontje van 11 daagden twee mannen op een motorfiets op. Een van hen opende het vuur en raakte Mendoza meerdere keren, waarna ze vluchtten. De zangeres overleed ter plaatse.

Het voorbije jaar zijn volgens mensenrechtenorganisatie Amnesty International elke dag minstens tien vrouwen vermoord. Ongeveer een derde van de slachtoffers zou een geval zijn van femicide, wat betekent dat een vrouw vanwege haar gender gedood wordt. “Dit is een schokkende epidemie”, aldus Amnesty International.

Ontvoerd

Mendoza was 42 en werd in 2005 bekend door de hoofdrol te spelen in een populaire film. Ook als zangeres en actrice in tv-series werd ze beroemd in haar land. Maar in Mexico betekent dat ook dat ze een populair doelwit was geworden voor criminelen. In 2010 werd ze nog ontvoerd met haar echtgenoot en hun zoontje, toen zes maanden oud, en ze deed de voorbije jaren al meerdere keren aangifte van doodsbedreigingen.

Wie achter de moord zit, is onduidelijk. Ook een motief is er vooralsnog niet. De politie voert een onderzoek naar de tragische feiten.