Zware klap voor Boris Johnson: conservatieven verliezen belangrijke tussentijdse verkiezing

De tussentijdse verkiezing in North Shropshire, in de West-Midlands, werd in het Verenigd Koninkrijk gezien als een goede graadmeter van de onvrede tegenover premier Johnson na de schandalen die opduiken. In dat klassiek conservatief bastion - de conservatieven zijn er al bijna 200 jaar aan de macht - was een Tory-parlementslid gedwongen opgestapt na financieel gesjoemel en moest gestemd worden voor een vervanger. In normale tijden zou dus opnieuw een Tory winnen. Maar zou het gedeukte imago van Johnson een impact hebben?

Ja, zo blijkt vrijdag. Het was Helen Morgan van de Liberal Democrats die de parlementszetel van North Shropshire binnenhaalde, en dat zelfs met een ruime voorsprong. Ze kreeg meer dan 47 procent van de stemmen. De conservatief Neil Shastri-Hurst haalde net geen 32 procent binnen, Labour-politicus Ben Wood eindigde derde met minder dan 10 procent.

Een zware klap voor Johnson, en Morgan liet niet na hem daarop te wijzen. “Het volk heeft luid en duidelijk gezegd: Boris Johson, het feest is voorbij”, zei ze in haar overwinningstoespraak. Zijn regering die “draait op leugens en gebluf”, “kan en zal worden verslagen”.