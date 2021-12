Een streaker in de studio en “red de panda”: dit was ‘De slimste mens ter wereld’

De winnaar van gisteravond:

Geert Meyfroidt pakt in extremis de zege.

De verliezer:

De Colombiaanse guerillabeweging FARC doet Steven Van Gucht de das om.

De terugkeerder maandag:

Regisseur Anthony Nti.

© Het Nieuwsblad

De beste quotes:

Erik Van Looy tegen Arjen Lubach: “Ik vind jou een knappe man.”

Lubach: “Dat heb je eerder laten doorschemeren.”

Van Looy: “Oei, valt het op?”

Jeroom: “We hebben daar een meldpunt voor.”

***

Van Looy: “Hebben jullie al eens een pasgeboren luiaard gezien?”

Jeroom: “Ja vaak. Ik heb als student een stage gedaan in een kraamkliniek in Wallonië.”

***

Geert Meyfroidt: “Overdag op mijn werk heb ik niet zoveel stress.”

Jeroom: “Het zijn maar mensenlevens, he?”

***

Jeroom over Elodie die meedoet aan Over de oceaan: “Om haar te steunen in eenzame momenten heb ik een klein cadeautje in haar tas gestopt. Onze zoon, Remus.”

Jeroom: “Ik sprak ooit een Tsetjeen aan om mijn schoonmoeder om te brengen, maar hij heeft me verkeerd verstaan. Hij heeft mijn badkamer betegeld.”

Het mooiste moment:

Lotte Van Wezemael stelt een vraag en legt eerst uit dat ze seksuologe is. Plots komt er een poedelnaakte man aanrennen die ‘Save the panda’ schreeuwt. Van Wezemael laat hem rustig zijn probleem uitleggen.

Bij het begin van de volgende ronde, duikt de streaker plots opnieuw op. Dit keer in de studio.

(jdr)