Tessenderlo

Op de Industrieweg in Tessenderlo richting Paal bij Beringen is donderdagavond een vrachtwagen in de gracht beland. De omstandigheden van het ongeval zijn niet bekend. De brandweer Zuid West Limburg werd opgeroepen om de lading uit de oplegger te halen. Daarna werd de vrachtwagen getakeld. Tijdens de interventie van de hulpdiensten en de takelwerken werd de straat tijdelijk afgesloten voor het verkeer. zb