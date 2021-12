45-jarige Jeroen Mathijs vermist

Hasselt

Het parket van Limburg heeft donderdagavond laat een opsporingsbericht verspreid van Jeroen Mathijs uit Hasselt. De 45-jarige man verliet woensdag 15 december even voor 18 uur zijn huis in de Paggestraat in de Banneuxwijk. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

Jeroen Mathijs is 1.8 meter lang, slank gebouw en heeft zwart, grijzend haar met krullen en baardgroei. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een lange zwarte jas met kap, een donkerblauwe jeans en oranje schoenen van het merk ‘Vans’.

Aan Jeroen wordt gevraagd om contact op te nemen met zijn naasten om hen gerust te stellen. mm