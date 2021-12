Pelt voert permanent sluitingsuur in voor horeca

De gemeente Pelt ging na de zomer in gesprek met de horecaondernemers in de centra van Overpelt en Neerpelt centrum om de corona-maatregelen van de afgelopen zomer voor de horeca te evalueren. “In dat kader kwam van de zijde van de horeca de vraag naar een uniform sluitingsuur, namelijk 3 uur in plaats van het huidige uur van 5 uur. Uit de rondvraag die het gemeentebestuur daarop organiseerde bij alle Peltse horecaondernemers bleek een bijzonder groot draagvlak voor dit nieuwe sluitingsuur”, deelt de gemeente mee. Daarop keurde de gemeenteraad vandaag een nieuw sluitingsuur voor de Peltse horeca goed. Op het voorziene sluitingsuur zijn enkele uitzonderingen. Zo geldt op nieuwjaarsnacht nog een sluitingsuur van 5 uur, net zoals tijdens carnaval, kermissen en in feestzalen bij private feesten. Deze regeling start vanaf 1 januari 2022. Het sluitingsuur van 03.00 uur voor cafés valt hiermee ook samen met het reeds bestaande sluitingsuur voor fuiven.