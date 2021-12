“Boris Johnson was ook op tuinfeestje in Downing Street, ondanks coronabeperkingen”

De Britse premier Boris Johnson zou afgelopen voorjaar een feestje hebben bijgewoond in de tuin van zijn ambtswoning in Downing Street , en dat ondanks strikte coronamaatregelen, zo melden Britse media.

Op 15 mei 2020, na een persconferentie, verzamelden ongeveer 20 personeelsleden in de tuin voor alcoholische drankjes en pizza, zo melden The Guardian en The Independent. Johnson bleef ongeveer vijftien minuten. Hij zei dat de personeelsleden een drankje verdienden voor hun inspanningen in de pandemie.

De toenmalige minister van Volksgezondheid, Matt Hancock, had het publiek eerder opgeroepen om zoveel als mogelijk thuis te blijven, zich aan de regels te houden en geen risico’s te nemen. De woordvoerder van Johnson zegt nu dat het personeel de tuin regelmatig gebruikte voor vergaderingen.

De Conservatieve regeringsleider staat al onder druk wegens veronderstelde inbreuken op de coronaregels die hij zelf heeft opgelegd. Er zijn met name berichten over meerdere kerstfeestjes in Downing Street in december vorig jaar. Bij een ervan zou Johnson als quizmaster hebben meegedaan. Op dat moment golden nog strengere contactbeperkingen dan in mei.