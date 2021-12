Remco Evenepoel in de Ronde van Burgos. — © Getty Images

De Vuelta van volgend jaar ziet er leuk uit voor Remco Evenepoel. Ploegmanager Patrick Lefevere gaf al eerder aan dat de Ronde van Spanje in principe de voorkeur geniet op een tweede Giro d’Italia op rij. Of Evenepoel ook effectief start? “Dat is de piste die nu de meeste kans maakt, maar laat ons toch eerst grondig het rittenschema ontleden”, aldus Lefevere.