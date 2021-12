Ook als de camera’s weg zijn, bouwen de Planckaerts verder aan hun château: “Over drie jaar is het klaar, denk ik”

Het kasteel in Frankrijk van de familie Planckaert gaat na zondag weer even dicht. Althans op Eén, als de voorlopig laatste aflevering van Château Planckaert te zien is. De verbouwingswerken zijn weer wat opgeschoten, met als hoogtepunt het torentje. Tijd voor een laatste rondleiding door de kasteelheer en -dame zelf. Van de kelder tot het dakterras: “Het is hoog, hé. Durf je?”