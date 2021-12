In een open brief vragen ondernemers uit het nachtleven de politiek om een “algemene heropening” op 29 januari 2022. “We vragen om stil te staan bij de gevolgen van de beslissingen die tijdens het Overlegcomité van 26 november 2021 zijn genomen”, klinkt het. Tevens pleiten de briefschrijvers voor een 2G-strategie. Enkel wie gevaccineerd of genezen is, zou binnen mogen.