Popcornmachine ontploft midden op straat in de gezichten van voorbijgangers

Op camerabeelden is te zien hoe een verkoper zich voorbereidt op het bereiden van een partij popcorn in het Chinese Shenyang City in de provincie Liaoning. Hij maakt echter blijkbaar een fout bij het bedienen van de machine, waardoor die explodeert en de korrels over de straat vliegen. Voorbijgangers worden bedolven onder popcorn en rook. Het was de eerste keer dat deze verkopen een ongeluk veroorzaakte en gelukkig raakte niemand gewond.