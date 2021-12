Politie sluit illegale bar: buitenlandse vrouwen uitgebuit als sekswerkers

De politie heeft woensdag een illegale bar gesloten. In het huis werken meerdere buitenlandse vrouwen. Een 30-jarige vrouw werd in de boeien geslagen en meegenomen voor verhoor. Het onderzoek naar mensenhandel wordt voortgezet.

Het huis waar de vrouwen werkten, stond genoteerd als een normaal woonhuis. Toen de politie er samen met de dienst Vreemdelingenzaken en de dienst Handhaving van de gemeente Lanaken binnenviel, waren er meerdere vrouwen aanwezig. Het was ook meteen duidelijk dat er in het huis seksuele diensten werden aangeboden. De vrouwen ronselden de klanten via de gekende kanalen.

Er werden dossiers opgestart rond mensenhandel en exploitatie van ontucht/prostitutie. De 30-jarige vrouw die de zaak leek te runnen, mocht na verhoor beschikken. Het parket Limburg werd ingelicht over de feiten.

De sekswerkers kregen de nodige bijstand en uitleg over de hulp waarop zij een beroep kunnen doen. In de toekomst zullen er op regelmatige tijdstippen nieuwe acties worden gepland. mm