Ook Romelu Lukaku heeft coronavirus te pakken, Premier League kreunt onder besmettingen

Geen Romelu Lukaku te bespeuren in de basiself of op de bank van Chelsea voor de wedstrijd tegen Everton van donderdagavond. Ook Timo Werner, Callum Hudson-Odoi en Ben Chilwell ontbraken verrassend. Intussen gaf Chelsea aan dat de stalen van het viertal bij de laatste tests voor de wedstrijd positief waren.

Een nieuwe klap voor Lukaku, die de laatste maanden op de sukkel was. Tussen half oktober en eind november was Big Rom buiten strijd met een enkelblessure. Drie weken geleden kwam de Belgische nummer 9 terug bij de wedstrijdselectie van Chelsea, maar sindsdien mocht hij in vijf wedstrijden nog maar één keer in de basis beginnen.

De wedstrijd tussen Chelsea en Everton gaat wel gewoon door, maar Leicester-Tottenham is wel uitgesteld. Eerder deze week werd ook Brentford-Manchester United al uitgesteld. De wedstrijd tussen Brighton en Manchester United van komende zaterdag is ook al afgelast.