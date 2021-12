Al bijna 700 gevallen per dag: “Het aantal omikronbesmettingen neemt snel toe”

De omikronvariant, die een veel snellere verspreiding kent, is aan zijn opmars bezig. We zitten in de buurt van 700 nieuwe besmettingen met die variant per dag, meldt viroloog Emmanuel André op Twitter. Een week geleden ging het nog over een honderdtal nieuwe besmettingen met de omikronvariant per dag.

"Als je naar de evolutie van omikron in ons land kijkt, zie je dat die aan een snelle opmars bezig is. We schatten dat er gisteren 700 nieuwe omikroninfecties zijn vastgesteld", zegt viroloog Emmanuel André. Dat is opvallend, want hoewel de dagelijks besmettingscijfers weer lijken te dalen, stijgen de besmettingen met de omikronvariant heel snel. "Op basis van het Federaal Testplatform, die een vierde van alle PCR-tests in het land analyseert, kunnen we een betrouwbare schatting maken van hoeveel nieuwe omikrongevallen er zijn", legt André uit.

"Binnen enkele weken zal omikron dominant worden, en niet meer de deltavariant." Volgens de viroloog zullen we begin januari de druk zien toenemen bij de huisartsen. "Maar het is nog zeer onduidelijk welk effect we in de ziekenhuizen zullen zien. Zeker nu dat de boostervaccinaties worden versneld, kunnen we niet inschatten of we ernstig ziek zullen worden door de nieuwe variant. Het enige wat we met zekerheid weten is dat de besmettingscijfers zullen blijven stijgen."

Op dit moment is 6 tot 6,5 procent van alle besmettingen te wijten aan omikron. Het percentage is in enkele dagen verdubbeld. Dat meldt viroloog Marc Van Ranst. Een goede twee weken geleden was de omikronvariant nog goed voor 0,3 procent van alle coronabesmettingen. Drie dagen geleden was dat aantal gestegen tot 3 procent. Het percentage is sinds die dag verdubbeld tot 6 procent.