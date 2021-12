Alles wat u moet weten over de Vuelta: 9 van de 21 aankomsten eindigen bergop met de Sierra Nevada als dak van de ronde

3 dagen Nederland

De Vuelta strijkt eindelijk nog eens neer in Nederland. Eerst was dat voorzien voor 2020, maar door de coronacrisis zat er voor organisator Unipublic (van het moederbedrijf ASO) niet anders op dan een Gran Salida in eigen land te houden.

Utrecht wordt alvast een unicum in de wereld. De Nederlandse Domstad is de enige plaats waar de drie grote ronden straks hebben neergestreken. In 2015 startte de Tour er, in 2010 finishte de tweede etappe van de Giro er en nu begint het Spaanse circus er aan een Nederlandse driedaagse die bestaat uit een ploegentijdrit en twee vlakke ritten, die normaal op een massaspurt uitdraaien.

9 aankomsten bergop

Deze Ronde van Spanje telt liefst negen aankomsten bergop. Van het Baskenland tot in de provincie Segovia. De finishes zijn Ascensión Pico Jano, San Miguel de Aguayo (1.127 meter), Collaú Fancuaya Yermes y Tameza (1.088 meter), Les Praeres Nava (746 meter), Peñas Blancas Estepona (1265 meter), Sierra de la Pandera (1.819 meter), Sierra Nevada (2510 meter), Monasterio de Tendudía (1.100 meter), Alto del Piornal (1.158 meter) en de Puerto de Navacerrada (1.856 meter) die de voorlaatste dag twee keer wordt beklommen om daar uiteindelijk de eindwinnaar te kronen.

38 gecatalogiseerde bergen

In de Vuelta gaat het eenmaal dag vier in het Baskenland zowat elke dag op en af, maar slechts 38 cols en colletjes komen in aanmerking voor de bergtrui. Er is met aankomst op de Sierra Nevada (meer dan 2.500 meter) slechts één col buiten categorie. De Andalusische reus in de buurt van Granada vorm het ‘dak’ van deze Vuelta. Er zijn 14 cols van eerste categorie, 13 van tweede categorie en 10 van derde categorie.

7 bergritten

In totaal telt deze Ronde van Spanje zeven bergritten, waarvan er twee hoog eindigen. Er zijn ook vier heuvelritten.

6 potentiële sprinten

In totaal zijn er zes etappes als vlak gecatalogeerd. Daaronder hoort de tweede etappe in Utrecht en de derde rit in Breda. De laatste rit van Las Rosas naar Madrid is een afsluitend ‘criterium’ van 100 km dat traditioneel eindigt op een sprint. Andere potentiële sprintritten zijn Cabo de Gata (rit 11), Montilla (rit 13) en Tomares (rit 16).

53,4 km tegen de klok

In totaal wordt er twee dagen met de tijdritfiets gereden. Op de openingsvrijdag in Utrecht (23,3 km) waar voor het eerst sinds twee jaar in de Vuelta opnieuw met een ploegentijdrit wordt gestart. En op dag 11, van Elche naar Alicante op een relatief vlak parcours van 31,1 km. De chrono is wel gepland daags na de tweede tijdrit.

2 megatransfers

De Ronde van Spanje is de jongste jaren altijd wel een beetje een autorally tussen de ritten door. Dit keer staat er voor de volgkaravaan tot twee keer toe een megatransfer op de dagorde. Op de eerste rustdag (de maandag na de openingsdriedaagse) is er een transfer van Breda naar Vitoria-Gasteiz, een trip van 1325 kilometer. Op de tweede rustdag krijgen de volgers de tijd om van Les Praeres Nava in Asturië naar Alicante te rijden. Opnieuw een kleine 900 kilometer ver.

3 dagen in het Baskenland

In eigen land begint de Ronde van Spanje de vijfde dag in Vitoria-Gasteiz, de hoofdstad van het Baskenland. Met twee etappes die volledig door deze koersgekke regio slingeren, worden het sowieso twee intense dagen met massa’s supporters. Rit 6 begint wel nog in Bilbao, maar eindigt op de Pico Jano, een nieuwe klim in Cantabrië. Het is een van de elf aankomsten die nooit eerder werden aangedaan in de Vuelta. Daarbovenop wordt een dozijn keer gestart in gemeenten die nooit eerder als startplaats fungeerden.

4 Belgische ploegen

Net als de voorbije editie zijn er opnieuw vier Belgische teams startgerechtigd. Het zijn Quick-Step – Alpha Vinyl, Lotto Soudal en Intermarché – Wanty Gobert die tot de World Tour behoren en Alpecin-Fenix. Net als afgelopen seizoen eindigde het team van de Roodhoofts eerste bij de ProTeams en mag automatisch aan de drie grote ronden deelnemen.