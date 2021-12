Meer op zoek naar romantiek en hentai: grootste pornosite toont naar wat en naar wie we het voorbije jaar keken

Naar jaarlijkse gewoonte heeft Pornhub, de grootste pornosite, een overzicht gepubliceerd van waar de bezoekers van de site de voorbije twaalf maanden mee bezig zijn geweest tussen het werken en slapen door. Opvallend daarin is onder meer dat we veel op zoek gingen naar ‘romantische’ pornofilmpjes. Wij Belgen haalden de top 20 van landen waar het meest gekeken werd niet. Maar er is wel één leuk statistiekje over ons land.

De meest populaire zoektermen op Pornhub veranderen elk jaar. In 2018 werd Fortnite bijvoorbeeld het vaakst gezocht, vorig jaar was het ‘quarantaine’. Dit jaar is dat anders. Met stip op één prijkt hentai, een Japanse pornovorm met geanimeerde in plaats van echte acteurs. “Cartoons zijn prikkelender voor de fantasie dan gewone porno”, zo luidt de verklaring van Laurie Betito, sekstherapeute, psychologe en hoofd van het Sexual Wellness Centra van Pornhub.

Op twee prijkt ‘romance’. De nood aan romantische porno bleek dus groter dan ooit. Ook dat is perfect te verklaren, zegt Betito. “Menselijke connecties zijn veel belangrijker geworden tijdens de pandemie. Veel mensen waren eenzaam en geïsoleerd en snakten naar liefde en romantiek. Het beste alternatief voor een partner is dan de fantasie van romantiek.”

Vervolledigden de top tien van zoektermen: groepseks, fitness, swapping, challenge, transgender, goth, kamergenoot en How to.

Hoe lang hielden we vol?

Wie in 2021 voor de betere film naar Pornhub surfte, bracht daar gemiddeld 9 minuten en 55 seconden door. Dat is 29 seconden minder dan een jaar eerder. Het land waar een Pornhub-bezoek het langst duurt, is de Filipijnen. Daar hielden ze het gemiddeld 11 minuten en 31 seconden vol. De nummer twee - Japan - klokt af op gemiddeld 10 minuten en 3 seconden. De Fransen vervolledigen het podium - 10 minuten en 2 seconden - en Nederland staat op plaats vier met 9 minuten en 59 seconden. Hoeveel het in ons land was, maakt de site niet bekend omdat we niet bij de twintig landen zijn waar het meest naar Pornhub gesurft werd. Zeker is wel dat we onder het gemiddelde van Rusland, 8 minuten en 13 seconden, duiken.

Opvallend: het bezoek van vrouwen duurde gemiddeld 14 seconden minder lang dan dat van mannen. Jonge bezoekers, tussen de 18 en 24 jaar oud, hielden het 61 seconden minder lang vol dan het gemiddelde. De langste blijvers zijn dan weer te vinden in de categorie 65+, waar een bezoek gemiddeld 96 seconden langer duurde.

Populairste acteurs

Het is ook elk jaar uitkijken naar de pornosterren waar het voorbije jaar het meest naar gezocht werd. Op nummer één en twee geen verandering: daar vinden we opnieuw Lana Rhoades en Abella Danger. Op de derde plaats staat Eva Elfie. Verder in de top tien: Riley Reid, Mia Malkova, Angela White, Mia Khalifa, Jordi El Nino Polla (de enige man aan de top), Lena Paul en Emily Willis.

(lees verder onder de grafiek)

België

In het jaaroverzicht van Pornhub komt ons land maar één keer voor. Het is wel een leuk statistiekje. Tijdens de deelname van Hooverphonic aan de finale van het Eurovisiesongfestival zaten 7 procent minder mensen in ons land op Pornhub dan op datzelfde tijdstip op een gemiddelde dag.