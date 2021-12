Europees Parlement wil leden naar verplichte cursus rond seksuele intimidatie sturen

Het Europees Parlement wil dat alle leden een verplichte cursus rond seksuele intimidatie gaan volgen. Wie weigert deel te nemen, zou gesanctioneerd kunnen worden, zo blijkt uit een resolutie die donderdag in het halfrond in Straatsburg is goedgekeurd.

In de resolutie vragen de Europarlementsleden de diensten van het halfrond om “een verplichte cursus rond seksuele intimidatie voor alle parlementsleden in te voeren van zodra ze kunnen”. Nieuwe parlementsleden zouden de cursus aan het begin van hun mandaat moeten volgen. De Europarlementsleden vragen de diensten ook sancties te overwegen voor collega’s die niet opdagen. Zelf suggereren ze beperkingen op de rekrutering van medewerkers.

Volgens de resolutie schieten de huidige maatregelen van het Europees Parlement in de strijd tegen seksuele intimidatie in de instelling tekort. Zo is er al een cursus die leden op vrijwillige basis kunnen bijwonen, maar dat is volgens de resolutie onvoldoende gebleken. Slechts een kwart van de leden nam deel aan een van deze basisopleidingen, klaagt de Oostenrijkse sociaaldemocrate Evelyn Regner aan.

Ook Assita Kanko (N-VA) hoopt dat de verplichting er komt. “Het is zorgwekkend dat vrouwen nog altijd intimidaties en vernederingen meemaken op de werkvloer. Dat is in het Europees Parlement niet anders. Een training ter voorkoming van dit soort discriminatie kan zeker geen kwaad. Bedrijven doen dat bijvoorbeeld ook”, luidt het.

De resolutie is donderdag met 516 tegen 86 stemmen (75 onthoudingen) aangenomen.