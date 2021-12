Kamer verlaagt dotatie aan politieke partijen (maar eigenlijk niet echt)

De financiering van de politieke partijen in ons land wordt geregeld door middel van een dotatie, die onder meer door de Kamer van Volksvertegenwoordigers wordt uitbetaald. Elke partij die minstens één verkozen Kamerlid telt heeft recht op die dotatie, die bestaat uit een forfait aangevuld met een bedrag op basis van het aantal stemmen dat de partij heeft behaald. In totaal gaat het om ruim 32 miljoen euro. De wet die dat stipuleert dateert uit 1989 en ligt de jongste jaren onder vuur, onder meer omdat de Belgische politieke partijen relatief grote bedragen opstrijken in vergelijking met partijen in de buurlanden.

Kamervoorzitster Eliane Tillieux diende een wetsvoorstel in om volgend jaar een besparing van 1,11 procent op die dotaties door te voeren. Dat is het gevolg van het begrotingsconclaaf van oktober, waarin de regering besliste om naast de politieke partijen ook de Kamer, de Senaat en een aantal andere overheidsinstellingen een lagere dotatie toe te kennen.

Indexering

Maar de dotatie voor de partijen wordt wel eerst nog aangepast aan de index, die 2 procent bedraagt. De besparing wordt op die manier dus teniet gedaan, tot ongenoegen van de oppositie. Het wetsvoorstel werd donderdagavond goedgekeurd in de Kamer met 110 stemmen voor, 11 stemmen tegen en 18 onthoudingen.

De meerderheid benadrukten tijdens de bespreking van het voorstel in Commissie wel dat het debat nog niet is afgerond, en dat de discussie volgend jaar opnieuw zal worden gevoerd. In het regeerakkoord hebben de Vivaldi-partijen afgesproken om de partijfinanciering in haar geheel te herbekeken. Die discussie moet nog gevoerd worden.