Hoge Gezondheidsraad geeft positief advies voor coronavaccin bij kinderen vanaf 5 jaar

Volgens VRT NWS beveelt het advies ook aan om voorrang te geven aan kinderen die in contact komen met risicopatiënten of kinderen die zelf onderliggende aandoeningen hebben. Die laatste groep heeft namelijk wel meer kans om in het ziekenhuis of zelfs intensieve zorg te komen met een besmetting.

Het advies gaat nu naar de Taskforce Vaccinatie, dat het donderdagavond zal bespreken. Daarna gaat het naar alle ministers van Volksgezondheid, die de knoop maandag tijdens een Interministeriële Conferentie officieel moeten doorhakken. Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) liet eerder al verstaan dat hij voorstander is van het idee.

Eind vorige maand zette het Europees Geneesmiddelenbureau EMA het licht al op groen voor gebruik van de vaccins van Pfizer en BioNTech bij kinderen van 5 tot en met 11 jaar. De voordelen zijn groter dan de mogelijke risico’s, zeker bij kinderen met een verhoogd risico door onderliggende aandoeningen, klonk het toen in een mededeling.