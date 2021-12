Bejaarde man rolt Demer in met elektrische scootmobiel

In Bilzen is donderdagnamiddag een bejaarde man met zijn elektrische scootmobiel in de Demer beland. De brandweer snelde ter hulp nadat een wandelaar alarm had geslagen. De man werd met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht.

Op het wandelpad naast de Demer tussen de Bergweidelaan en de Tweevoetjesweg in Bilzen reed donderdag even na 15 uur een oudere man met zijn elektrische scootmobiel. “Volgens de man is door een obstakel - wellicht een steen - het stuur plots omgeslagen en is de mobiel van het pad geraakt”, vertelt Frank Parthoens van de brandweerzone Oost-Limburg. Het vervoermiddel gleed van het talud naast de waterstroom en denderde in het water. De bejaarde man uit Bilzen kwam in het water terecht. “Een wandelaar heeft het ongeval vrij snel opgemerkt en alarm geslagen. Gezien het incident vlakbij onze brandweerkazerne gebeurde, snelde meteen een team te voet ter hulp. De man werd op het droge gehaald”, aldus Parthoens.

De man lag na de val tegen de houten paaltjes in het water. “Hij had pijn in zijn buik en raakte in het water een beetje onderkoeld. Voor alle zekerheid werd hij ter controle met de ziekenwagen naar het ziekenhuis gebracht. Zijn scootmobiel raakte niet beschadigd en staat voorlopig in onze kazerne.” (joge)