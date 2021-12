Miss World 2021 uitgesteld na nieuwe coronabesmettingen

Celine Van Ouytsel (25) treedt donderdagnacht dan toch niet aan in ‘Miss World 2021’. De verkiezing is immers voor onbepaalde tijd uitgesteld, nadat er zeventien coronabesmettingen zouden zijn vastgesteld.

Ex-Miss België Celine Van Ouytsel was de voorbije weken in Puerto Rico voor de verkiezing van Miss World. Tot het nieuws kwam dat er besmettingen bij de kandidaten en organisatie waren. “Ik weet niet hoeveel het er zijn of wie het zijn. Dat hebben ze ons nooit verteld”, zo zegt ze in een filmpje op Instagram Stories, terwijl ze wacht op haar vlucht huiswaarts. “Ik moet zo snel mogelijk naar huis, want onze veiligheid en gezondheid zijn hier niet gegarandeerd. Ik ben zelf negatief getest en kan niet wachten om thuis te zijn. Gisteren hebben ze nog een generale repetitie gedaan, zonder maskers. Maar daar heb ik niet meer aan deelgenomen. Dat gaat in tegen mijn waarden en normen. Ik wou zo snel mogelijk alles geregeld hebben om terug naar huis te gaan.”

In de komende negentig dagen zal de finale een nieuwe datum krijgen.