Vreemde paaltjes langs Hasseltse Singel zijn hulpjes van slimme verkeerslichten

Op drie plaatsen langs de Hasseltse Grote Ring zijn in de afgelopen dagen slimme verkeerslichten geplaatst. Een vierde portiek komt er nog in januari. Opmerkelijk is dat op een honderdtal meter voor die nieuwe lichten, plots ook geel-zwarte paaltjes opduiken in de middenberm.

“Op de Singel zijn radars in de middenberm geplaatst in functie van het optimaliseren van de groentijden bij de eerstvolgende verkeerslichten”, legt Sep Vandijck van Agentschap Wegen en Verkeer Limburg uit. “Het is in deze situatie interessant om zo ver mogelijk van het kruispunt al voertuigen te detecteren, en dat is hier ook mogelijk. Een radar maakt het makkelijk om een continue stroom of peloton voertuigen te detecteren omdat er enkel naar ‘beweging’ gekeken wordt. Zo kunnen bijvoorbeeld vanuit kruispunt Slagerslaan, vrij eenvoudig de pelotons gezien worden die vanaf het kruispunt van de Singel met de weg Hasselt-Sint Truiden komen. Als er dat voldoende zijn, kan daarvoor de groentijd op de Grote Ring verlengd worden om zo de doorstroming te bevorderen.” dj