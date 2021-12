Rode Duivels treffen Nederland, Polen en Wales in groepsfase Nations League 2022/2023

In het Zwitserse Montreux is donderdagavond geloot voor de groepsfase van de UEFA Nations League 2022/2023. België neemt het op tegen Nederland, Polen en Wales. De groepswedstrijden worden afgewerkt in juni en september 2022, de Final Four staat gepland in juni 2023.

Even opfrissen: voor de Nations League worden alle 55 UEFA-landen opgedeeld in vier divisies (A, B, C en D) volgens resultaten in de vorige editie van de Nations League.

In divisie A, B en C worden telkens 16 landen opgedeeld in vier groepen. In de reeks van België (reeks A) stoten de vier groepswinnaars door naar de Final Four. De vier landen die als laatste in hun groep eindigen, degraderen naar divisie B. De groepswinnaars van divisie B nemen voor de volgende editie de plaats in van de degradanten uit divisie A.

De loting:

Divisie A

Groep 1: Frankrijk, Denemarken, Kroatië, Oostenrijk

Groep 2: Spanje, Portugal, Zwitserland, Tsjechië

Groep 3: Italië, Duitsland, Engeland, Hongarije

Groep 4: België, Nederland, Polen, Wales

Divisie B

Groep 1: Armenië, Ierland, Schotland, Oekraïne

Groep 2: Albanië, Israël, Rusland, IJsland

Groep 3: Montenegro, Roemenië, Finland, Bosnië-Herzegovina

Groep 4: Slovenië, Servië, Noorwegen, Zweden

Divisie C

Bepaalde landen zijn nog niet zeker of ze volgend jaar in divisie C of D uitkomen. Cyprus, Estland, Kazachstan en Moldavië spelen in maart 2022 nog de ‘play-outs’ van de vorige editie.

Groep 1: Faeröer Eilanden, Litouwen, Luxemburg, Turkije

Groep 2: Kosovo, Griekenland, Noord-Ierland, Cyprus of Estland

Groep 3: Azerbeidzjan, Wit-Rusland, Slovakije, Kazachstan of Moldavië

Groep 4: Gibraltar, Georgië, Noord-Macedonië, Bulgarije

Divisie D

In divisie D zitten maar zeven landen. Zij worden ingedeeld in groepen van vier en drie.

Groep 1: Andorra, Letland, Liechtenstein, Kazachstan of Moldavië

Groep 2: San Marino, Malta, Cyprus of Estland