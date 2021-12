Auto van Nederlander die geen rijbewijs heeft getakeld in Maaseik

Maaseik

De auto van een 32-jarige man uit Susteren (Nederland) is donderdagochtend getakeld. De man werd rond 2.30 uur aan de kant gezet op de,Koningin Fabiolalaan voor een controle. De bestuurder bleek geen rijbewijs te hebben. Hij werd daarvoor geverbaliseerd.

De man maakte kenbaar dat hij in de auto ging slapen waarna de politieploeg vertrok. Even later zagen ze de auto met achter het stuur de Nederlander passeren. De auto werd opnieuw aan de kant gezet.

Na contact met het parket Limburg werd de auto getakeld. De betrokkene wandelde te voet naar huis. mm