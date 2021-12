De Ketele krijgt Nieuw-Zeelander Tim Carswell naast zich als bondscoach baanwielrennen

Carswell is al twintig jaar pistecoach en pakte wereld- en olympische titels met Nieuw-Zeeland. Hij wordt hoofdcoach in zowel in de duur- als sprintdisciplines, samen met Kenny De Ketele, en zal ook de coaches begeleiden.

“België staat wereldwijd gekend om zijn sterke wielercultuur”, zegt Carswell. “De visie die Belgian Cycling vooropstelt met de sterke ambities voor het pisteprogramma spreken me heel erg aan. Ik kijk er enorm naar uit om samen met Kenny en de volledige staf aan de slag te gaan met de mooie groep getalenteerde renners.”

Technisch Directeur Frederik Broché is verheugd met de versterkingen voor de nationale pisteploeg: “De analyse van de huidige pistewerking deed ons besluiten dat we onze ambities de komende jaren verder willen aanscherpen. Met het nieuwe coachduo willen we blijven inzetten op onze huidige sterkte, namelijk de groepsnummers waarvan de ploegkoers en het omnium olympisch zijn. Daarnaast willen we ook extra investeren in de sprintdisciplines. Wat de ploegenachtervolging betreft zijn we overtuigd van de grote meerwaarde van deze discipline in de jeugdrangen, al lopen we bij de elite achterop ten opzichte van de toplanden. Met de expertise van Carswell kunnen we ook hier kansen creëren en stappen zetten.”