Spionagegeruchten over Chinese drones, maar lokale politie houdt ze in de lucht

Hasselt

Bij de federale politie zetten ze hun Chinese drones voorlopig niet meer in voor gevoelige opdrachten. Een beslissing na geruchten dat het land als Big Brother zou kunnen meekijken. Ook de lokale politie in Limburg gebruikt deze drones, maar grijpt voorlopig niet in. “Er zijn nog geen federale richtlijnen”, luidt het bij Carma. Bij LRH zijn de toestellen dan weer extra beveiligd.