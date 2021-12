Parket: “Geen tussenkomst van derden” bij overlijden van arrestant in Brusselse politiecel

Het overlijden van een jongeman maandag in een cellencomplex van de Brusselse lokale politie is niet te wijten aan de tussenkomst van een derde. Dat blijkt uit de autopsie die op het lichaam van de overledene is uitgevoerd, zo meldt het Brusselse parket. Toxicologisch onderzoek moet nu meer duidelijkheid brengen over de doodsoorzaak.

De jongeman, geboren in 2003, was zondag opgepakt op verdenking van diefstal en opgesloten in het cellencomplex van de lokale politie Brussel Hoofdstad/Elsene, dat zich in het gebouw van de federale politie in de Koningsstraat bevindt. Maandag omstreeks 14 uur riepen de agenten die de cellen bewaakten een ziekenwagen op, omdat de gezondheidstoestand van de jongeman alarmerend was. De ambulanciers probeerden de jongeman nog te reanimeren, maar omstreeks 15 uur moest het overlijden vastgesteld worden.

Volgens het parket was de jongeman onderzocht door een arts voor hij werd opgesloten. Die zou verklaard hebben dat de opgepakte jongeman geen verdere medische zorgen nodig had en in de cel mocht worden geplaatst.

Het parket liet beslag leggen op de beelden van de bewakingscamera’s, stuurde het labo van de federale politie ter plaatse en stelde een wetsdokter aan. Die heeft intussen een autopsie uitgevoerd op het lichaam van de jongeman.

“De voorlopige conclusies van de autopsie sluiten iedere tussenkomst van een derde bij het overlijden uit”, meldt het parket donderdag. “Het parket heeft een toxicologisch deskundige gevorderd om toxicologische analyses te verrichten op de bij de autopsie afgenomen stalen.”