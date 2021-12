Eindelijk nog eens speelkansen voor Hazard? Vijf nieuwe coronabesmettingen bij Real Madrid

Real Madrid heeft donderdag bekendgemaakt dat ook spelers Gareth Bale, Marco Asensio, Rodrygo en Andriy Lunin en assistent Davide Ancelotti, de zoon van hoofdcoach Carlo Ancelotti, een positieve test hebben afgelegd op COVID-19. Woensdag kondigde de club al aan dat Luka Modric en Marcelo besmet raakten. Over de gezondheidstoestand van de besmette spelers liet Real zich niet uit.

Het team van Rode Duivels Thibaut Courtois en Eden Hazard is momenteel de koploper in de Spaanse competitie. Zondag won Real nog de topper tegen stadsrivaal Atlético met 2-0. Asensio maakte daarin het tweede doelpunt. Hij stond aan de aftrap, net als Modric. Rodrygo viel in, Lunin, Marcelo en Bale bleven de hele partij op de bank.

De volgende competitiewedstrijd voor Real staat zondag op het programma, thuis tegen laagvlieger Cadiz. Met Bale, Asensio en Rodrygo zullen alvast drie flankspelers niet in actie kunnen komen, en dat betekent dat Eden Hazard misschien eens sneller van de bank zou kunnen komen.