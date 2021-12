EMA keurt twee nieuwe coronamedicijnen goed

Themabeeld — © via REUTERS

Sotrovimab, ook bekend als Xevudy, is door GSK samen met het Amerikaanse Vir Biotechnology ontwikkeld. Het is bedoeld voor patiënten vanaf 12 jaar die geen extra zuurstof moeten krijgen, maar die wel een verhoogd risico lopen om ernstige symptomen te ontwikkelen. Het medicijn hecht zich op het spike-eiwit van het coronavirus. Op die manier wordt het voor het virus moeilijker om lichaamscellen binnen te dringen. Daardoor zouden patiënten mildere symptomen ervaren en zou de kans op ziekenhuisopname afnemen.

LIVE. Volg hier alle ontwikkelingen over het coronavirus

Het andere middel, Kineret, onderdrukt het immuunsysteem en wordt vandaag al gebruikt bij verschillende soorten reuma. Het is nu ook goedgekeurd voor de behandeling van coronapatiënten. Het middel van de Zweedse fabrikant Orphan Biovitrum AB mag gebruikt worden bij besmette volwassenen die zuurstof nodig hebben. Uit onderzoek is gebleken dat het de ontstekingen vermindert die door COVID-19 werden veroorzaakt.

De Europese Commissie moet het advies van EMA nog bekrachtigen. Wanneer dat gebeurt, zullen er in de EU in totaal vijf geneesmiddelen goedgekeurd zijn voor de behandeling van coronapatiënten. Verwacht wordt dat EMA volgende week maandag ook een beslissing neemt over het gebruik van het coronavaccin van het Amerikaanse biotechnologiebedrijf Novavax.