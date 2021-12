Corona-uitbraak bij team van Thibaut Courtois: van twee naar zeven besmettingen bij Real

Real Madrid kampt met steeds meer coronaproblemen in aanloop naar de laatste twee wedstrijden van dit kalenderjaar. Na Marcelo en Luka Modric maakte de koploper in La Liga donderdag melding van vijf nieuwe besmettingen.

In een officieel statement liet Real Madrid weten dat ook Marco Asensio, Gareth Bale, Rodrygo, Andriy Lunin en assistent-trainer Davide Ancelotti positief zijn getest op het coronavirus. Woensdagochtend bracht de Koninklijke al naar buiten dat Modric en Marcelo positief waren getest.

De positief geteste spelers moeten in quarantaine en missen daardoor de competitiewedstrijden tegen Cádiz en Athletic de Bilbao op 19 en 22 december. Eerder dit seizoen raakten Karim Benzema en David Alaba besmet met het virus.

Het team van Rode Duivels Thibaut Courtois en Eden Hazard is momenteel de koploper in de Spaanse competitie. Zondag won Real nog de topper tegen stadsrivaal Atlético met 2-0. Asensio maakte daarin het tweede doelpunt. Hij stond aan de aftrap, net als Modric. Rodrygo viel in, Lunin, Marcelo en Bale bleven de hele partij op de bank. ()