Hasselt

Acht jaar was Gisele Croux uit Hasselt toen ze haar vader verloor bij een vliegtuigcrash in Tanger op 22 december 1973. Met 106 slachtoffers was het de grootste catastrofe uit de Belgische luchtvaartgeschiedenis. En toch lijkt ze vergeten. Achtenveertig jaar later is Gisele nog steeds op zoek naar de waarheid en erkenning.