In de stad Lanzhou werden vier miljoen inwoners eind oktober voor de tweede keer in lockdown gezet en verplicht getest. — © BELGA

Door de vastgoedcrisis en de heropflakkerende besmettingen blijft de Chinese economie sputteren. Volgens een nieuw rapport steekt China daardoor pas in 2033 de VS voorbij als grootste economie ter wereld, vijf jaar later dan voorspeld.