BEDPRAAT. “Hoe kan ik na twintig jaar zeggen dat ik een orgasme fake?”

Elke week vertelt een m/v/x over zijn of haar seksleven. Deze week: magazijnier Joke (38 jaar). Ze is al bijna 20 jaar samen met Danny. Sinds de kinderen vrijen ze nauwelijks.

“Klaarkomen? Ik ben eigenlijk nog nooit klaargekomen bij mijn man.” Dixit Joke. Een mooie vrouw van achtendertig. Mama van drie kinderen. “Ik heb mezelf in de voet geschoten door in het begin te doen alsof ik klaarkwam. Eigenlijk doen we altijd dezelfde handelingen. Hij streelt wat mijn clitoris, maar dat is nooit verfijnd genoeg. Nooit teder genoeg. Dan likt hij mijn kutje nat en steekt hij zijn geslacht in mij. Hij gaat nogal snel op zijn doel af. Dat hij eigenlijk nooit scoort, kan hij niet weten. Ik doe alsof om er snel vanaf te zijn. Nu twintig jaar later, doe ik nog alsof. En nu kan ik dat eigenlijk niet meer aan hem zeggen. Schat, ik kom eigenlijk nooit bij je klaar, zou je het een beetje anders willen doen?” Dat zou hij niet aankunnen.

Niet dat Joke en haar man nooit goeie seks hebben gehad. “In het begin was het heerlijk. Spannend. Lekker. We deden het overal. Op de trein, in de auto, in het bed van onze ouders. De spanning maakte opwinding. Ook al kwam ik niet klaar, ik vond de seks toch fijn.” Maar na onze eerste dochter vervielen we echt in het typische rollenpatroon. Ik, de oververmoeide, zorgende moeder en hij, de werkende vader die graag een pint ging drinken. Mijn man werkt in een fabriek en is een lieve man. Doet geen vlieg kwaad. Maar hij is een man van weinig woorden. Over seks praten, daar wordt hij ongemakkelijk van. Hij doet het wel, op café met zijn vrienden, maar dat is dan stoere mannenpraat. Hij heeft het ook nooit geleerd. Soms begin ik erover, maar dan klapt hij toe. Al dat gezever daarover. Je vindt het toch fijn? Ik durf dan niet te zeggen dat het nog beter kan. Veel beter. Ik heb hem eens in een zatte bui gevraagd of we samen porno zouden kijken. Hij was verontwaardigd. Ik kijk daar allemaal niet naar hoor. Nu hebben we drie kinderen. Ik wilde niet dat mijn dochter alleen zou zijn, dus we maakten nog een tweede. Hij wou nog een derde, dus ben ik overstag gegaan.

Nu vrijen we nauwelijks nog. Omdat er ook geen tijd is. De kinderen zijn zeven, tien en dertien, je bent pas alleen rond half tien. Slapen de kinderen al, dat is meestal de openingszin van een vrijpartij. Niet echt romantisch, hé. Dan kruipt hij dicht tegen me aan en doet de voorspelbare handelingen. Vijf minuten, langer is dat niet. Ik weet wat ik moet doen. Doen alsof ik zeer opgewonden word door zijn gepomp. Soms tel ik het aantal keren dat hij op en neer gaat voor hij klaarkomt. Soms ga ik wel eens op hem zitten. Dan grijpt hij mijn boezem vast, kreun ik wat en in drie minuten is het klaar. En af en toe wil hij het in de douche doen. Dan doe ik mee, maar ik vind dat zo overschat. Je hebt geen plaats, je glibbert weg, je kutje krijgt de tijd niet om echt nat te worden en je krijgt nauwelijks water over je.”

Of Joke dan masturbeert? “Nauwelijks. Het klinkt stom, maar ik ben er te moe voor. Voor mij is het goed zo en voor hem wellicht ook. Ons gezinnetje draait. Al die seksverhalen die je altijd leest, zijn zeer spectaculair he. Het mijne niet. Ik ben al lang blij als iedereen slaapt en ik gewoon eens tijd voor mezelf heb. Een goeie detective kijken is voor mij toffer dan seks.”