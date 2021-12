Vredeslicht wordt verspreid over Limburg

Ieder jaar, begin december, ontsteekt een kind in Bethlehem, de geboorteplaats van Jezus, het vredeslicht. Jezus wil het licht zijn op onze weg door het leven. Hij wijst ons de weg. Hij wil ons vrede schenken en vraagt ook ons om mensen van vrede te worden. Dan gaat dit lichtje per vliegtuig naar Oostenrijk zonder dat het vlammetje gedoofd mag worden en zo verder over verschillende landen. Deze week werd het verspreid over Limburg. Midden december is de Dom van Salzburg (Oostenrijk) het decor van een jongerentreffen uit 20 verschillende landen, mede georganiseerd door de scouts. Elke afgevaardigde spreekt er een vredeswens uit alvorens het licht te ontvangen. Nadien vertrekt elke groep huiswaarts met een bijzondere opdracht. “Het vredeslicht overbrengen naar het eigen moederland, zonder het daarbij te laten uitdoven!” De 'vrienden van de Kerststal' van de Onze-Lieve-Vrouwebasiliek in Tongeren haalden zondag op hun beurt het vredeslicht op in Eupen. Op woensdagnamiddag werd het licht doorgegeven in een gebedsviering, voorgegaan door E.H. Benats, bisschoppelijk afgevaardigde. De kinderen van Basisschool ‘De picpussen’ brachten het vredeslicht de donkere Basiliek binnen. Na de gebedsviering mochten de vertegenwoordigers van de 7 dekenaten de vredesvlam in ontvangst nemen. Zo ontstaat er enkele dagen voor Kerstmis vanuit dat ene kleine vlammetje een oceaan van licht over heel Limburg. Het Vredeslicht brengt in de donkerste dagen van het jaar en zeker in deze Coronatijd een krachtige boodschap van verbondenheid, vrede en solidariteit, ook in Tongeren. En dat gebeurt over grenzen, over leeftijden, religies, ziekte en gezondheid heen. Want iedereen heeft wel een reden om het vredeslicht te delen en de boodschap van vrede uit te dragen. Op zaterdag 18 december zal er om 19u een gebedsviering plaats hebben in de Basiliek, waarbij alle Tongenaren die het wensen het vredeslicht in ontvangst mogen nemen. Er wordt gevraagd een witte sjaal te dragen uit solidariteit met de zorg. De vredestocht met fakkels en kaarsen zelf mag helaas niet doorgaan omwille van Corona. Wie dat wenst, kan het vredeslicht afhalen in de Onze-Lieve-Vrouwe-Basiliek in Tongeren of in één van de deelnemende kerken van het Bisdom.