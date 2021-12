Voetganger (29) gewond na aanrijding in Lanklaar

Dilsen-Stokkem

Een 29-jarige voetganger uit de gemeente raakte donderdagnamiddag zwaargewond bij een ongeval op de Oude Baan aan Mulheim in Lanklaar. De twintiger wandelde over de fietssuggestiestrook toen een automobilist hem om een nog onbekende reden aanreed. De hulpdiensten, waaronder een mug-arts kwamen ter plaatse. Ze verleenden de eerste zorgen en brachten het slachtoffer over naar het ziekenhuis in Maaseik. Er zou geen sprake zijn van levensgevaar.

De precieze omstandigheden worden nog onderzocht, maar uit de testen blijkt dat de chauffeur niet onder invloed was. ppn/mmd