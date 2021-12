Romelu Lukaku over zijn moeilijke periode bij Chelsea: “Frustrerend” en “Nu is het aan de coach, ik wacht op mijn kans”

Romelu Lukaku maakt al sinds 28 november opnieuw deel uit van de wedstrijdselectie bij Chelsea, maar mocht in vier Premier League-wedstrijden nog geen enkele keer starten. Enkel in de Champions League tegen Zenit Sint-Petersburg mocht hij starten en kreeg Lukaku 75 minuten.

“Nu is het aan de coach”

De Belgische nummer 9 bedankte bij zijn eerste basisplaats na zijn enkelblessure meteen met een goal, maar moest enkele dagen tegen Leeds United vrede nemen met een invalbeurt van drie minuten. “Het was heel frustrerend”, blikt Lukaku op de clubwebsite van The Blues terug op zijn blessure. “Gelukkig kwamen zowat alle blessures die ik had in mijn carrière er door een contact. Ik doe er altijd alles aan om zo snel mogelijk terug op het veld te staan.”

© REUTERS

Ondertussen staat Big Rom al meer dan drie weken terug op het veld, maar lijkt hij zijn basisplaats kwijt te zijn. “Ik voel dat ik weer naar mijn beste niveau groei en nu is het aan de coach om een beslissing te nemen”, vindt Lukaku. “Ik ben al tien dagen honderd procent fit. Nu blijf ik gewoon werken op training, probeer ik mezelf elke dag te tonen en wacht ik op mijn kans.”

Tuchel: “Hij beschermt zijn enkel nog steeds”

Chelsea-coach Thomas Tuchel wil zijn spits naar eigen zeggen niet te snel brengen. “Als we drie dagen per week zware wedstrijden spelen is het moeilijk voor een speler om terug te komen”, aldus Tuchel. “Dan maakt het niet uit hoe je heet.”

Bovendien merkt de coach aan Lukaku dat hij nog niet helemaal de oude is. “Ik zie dat hij op training nog steeds zichzelf en zijn enkel beschermt. En dat hij er nog niet het volle vertrouwen in heeft. Zelf zal hij dat nooit willen toegeven, maar ik zie het wel.”

© AP

Donderdagavond speelt Chelsea in de Premier League tegen Everton. The Blues hebben het de laatste weken - mede door vele blessures - iets moeilijker, maar staan nog steeds derde. Alleen Liverpool en Manchester City tonen zich een tikkeltje sterker. “Maat zij hebben het voordeel dat zij met een quasi volledig fitte kern werken”, zegt Tuchel. Of Lukaku donderdagavond aan de aftrap komt tegen zijn ex-club Everton, is nog niet duidelijk.