Eerste slachtoffertjes van tragedie met springkasteel in Australië geïdentificeerd

In Australië zijn de eerste twee slachtoffers geïdentificeerd van het ongeval met een springkasteel. Dat werd donderdagochtend gegrepen door de wind en de lucht in geslingerd, waarna vijf kinderen een dodelijke val maakten. Het land rouwt dan ook om Addison Stewart en Zane Gardam.

De twee kinderen zaten in het zesde leerjaar op de Hillcrest Primary School in Devonport, op het Australische eiland Tasmanië. Een springkasteel op die school werd donderdag omstreeks 10 uur ’s ochtends plaatselijke tijd door de wind gegrepen en de lucht in geslingerd. Vijf kinderen die op het springkasteel zaten, kwamen daarbij om het leven. Drie andere leerlingen zijn in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, een negende leerling raakte ook zwaargewond.

Van de vijf dodelijke slachtoffers is voorlopig enkel de identiteit van Addison Stewart en Zane Gardam bevestigd. Voor beide kinderen werd al een GoFundMe-pagina opgericht, zodat sympathisanten de nabestaanden financieel kunnen steunen.

“Zane was zo’n mooie, lieve, zorgzame jongen. Het was een uitdaging om op te groeien met autisme en ADHD, maar dat hield hem nooit tegen”, staat daar te lezen. “Dit raakt zoveel mensen, en we willen er als gemeenschap alles aan doen om de dingen voor zijn moeder Georgie een beetje makkelijker te maken in deze moeilijke tijden.”

Op de GoFundMe-pagina voor Addison schrijft haar tante Meghan: “Mijn nichtje werd tragisch van ons ontnomen bij een ongeval. Iedereen is er kapot van: ze was altijd zo’n zachtaardige, vriendelijke oude ziel. Ik hoop wat geld op het halen voor mijn broer en schoonzus om te betalen voor de begrafeniskosten. Ze moten ook nog voor een andere dochter en een zoon zorgen, en ik hoop zo de stress voor hen wat te verlichten.”