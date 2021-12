Bosland krijgt in Lommel in een imposante toegangspoort in de vorm van een landschapskunstwerk ‘House of Nature’ met een hoogte tot 7,5 meter en goed voor enkele honderden meters beleving. Het gaat om een ontwerp van de bekende kunstenaar Will Beckers. “De installatie zal bestaan uit drie zones en organisch verweven worden met de omliggende natuur”, motiveert de Lommelaar.