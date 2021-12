CEO Jeroen Poesen en eigenaar Luc Jeurissen van Trixxo Groep (beiden in het blauw) met de vier oprichters van Vandaag Personeelsdiensten in Maastricht. — © RR

MAASTRICHT/HOESEL

Het Hoeseltse uitzendbureau Trixxo Jobs heeft zijn positie in Nederland nog weten versterken. Na drie eerdere overnames dit jaar in Nederland, is nu ook het Maastrichtse Vandaag Personeelsdiensten ingelijfd.