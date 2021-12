“Leerlingen durven pestgedrag niet aankaarten uit schrik om zelf gepest te worden.”

“Leerlingen durven pestgedrag niet aan te kaarten uit schrik om zelf gepest te worden.” Dat zegt Ellen Vanzeir, psycholoog bij Kurago in Hasselt. In ons TVL Nieuws zag u gisteren de getuigenis van de 16-jarige Elias uit Sint-Truiden die al maandenlang zwaar gepest werd op school. De beelden circuleerden ook op de sociale media. De jongen kon niet rekenen op steun van zijn medestudenten, zij hielden zich eerder afzijdig. Dat is een typisch sociaal fenomeen. Ook leerkrachten pikken de signalen soms niet op omdat er veel achter hun rug en op sociale media afspeelt, klinkt het nog.