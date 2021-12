Astana geeft programma voor kopmannen vrij: hier rijden kleppers als Nibali, ‘Superman’ Lopez en Moscon

Wielerploeg Astana Qazaqstan Team heeft de voorlopige wedstrijdkalender voor zijn kopmannen bekendgemaakt, inbegrepen wie de grote rondes zal rijden. Alle toppers beginnen 2022 op Europese bodem, in Spanje of Portugal.

De Colombiaan Miguel Angel Lopez, overgekomen van Movistar, wordt kopman in de Ronde van Italië, een rittenkoers waarin hij al eens derde werd (in 2018). Hij begint zijn seizoen met de Jaen Paraiso Interior en de Vuelta a Andalucia en rijdt mogelijk ook de Tour.

Vincenzo Nibali, die Trek verlaat, opent de competitie met de Volta a la Comunitat Valenciana, gevolgd door Tirreno-Adriatico, Milaan - Sanremo en de Tour of the Alps. Daarna staat de Giro (die hij won in 2013 en 2016) op zijn programma en misschien de Tour.

De Ronde van Frankrijk wordt het hoofddoel van Alexey Lutsenko. De Kazach, afgelopen zomer zevende in La Grande Boucle, rijdt eerst o.a. Omloop Het Nieuwsblad en Parijs-Nice en wordt ook verwacht in de kassei- en Ardense klassiekers.

© LAPRESSE

David De La Cruz zal Astana aanvoeren tijdens de Ronde van Spanje. Hij werd de voorbije twee edities in het shirt van UAE telkens zevende in de ronde van zijn land. De Spanjaard opent in de Ronde van Valencia, gevolgd door de UAE Tour en Parijs-Nice. In de Giro zal hij knechten.

De Italiaan Gianni Moscon krijgt het leiderschap tijdens de kasseiklassiekers. Hij begint zijn jaar met de Ronde van de Algarve, gevolgd door Omloop Het Nieuwsblad en Tirreno-Adriatico. Ook de Tour wordt een groot doel voor Moscon, die overkwam van INEOS.