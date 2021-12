Geneeskunde voor het Volk voert actie: “We kunnen kwaliteitszorg niet meer garanderen”

In Limburg wordt actie gevoerd aan de praktijken in Lommel en Genk. “Wekelijks willen we een uur actie voeren”, schetst Luc Ectors, huisarts in Lommel. “We ervaren heel veel druk door onder andere testcentra en contact tracing die niet naar behoren functioneren. Dit maakt dat we aan onze reguliere patiënten geen kwaliteitszorg meer kunnen garanderen. Meer handen in de zorg en administratieve ondersteuning zijn onze eisen. In plaats van een curatieve aanpak moeten we meer inzetten op preventieve beleidsmaatregelen. Investeringen in de eerste lijn blijven uit, en brengen zo heel het zorgsysteem in de problemen.”