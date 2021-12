Queen Elizabeth annuleert haar traditionele kerstbrunch uit angst voor omikronvariant

De traditionele kerstbrunch van de Britse koningin Elizabeth met haar familie gaat niet door. De beslissing om uit te stellen werd genomen uit bezorgdheid omdat de coronacijfers in het Verenigd Koninkrijk weer snel aan het stijgen zijn. Vooral de omikronvariant is er sterk aanwezig.

Elk jaar nodigt Queen Elizabeth haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen uit op de kerstbrunch. Maar nu wordt die voor het tweede jaar op een rij geannuleerd door Covid-19. “Deze beslissing is er één uit voorzorg”, zegt een bron binnen het koningshuis aan Reuters. “Het zou te veel kerstplannen in het gedrang brengen als het toch zou doorgaan. Het is spijtig, maar er is ook een sterk geloof dat dit de juiste beslissing is.”

De Britse viroloog Chris Witty had woensdag nog gewaarschuwd om de contacten te beperken en ook tijdens de feestdagen heel voorzichtig te blijven. Hij deed dat omdat de coronacijfers in het Verenigd Koninkrijk opnieuw de pan uitswingen: sinds het begin van de pandemie waren ze nooit zo hoog. Vooral de omikronvariant grijpt sterk om zich heen in het VK.