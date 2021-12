Rafael Nadal staat voor comeback in Abu Dhabi: “Ik heb geen hoge verwachtingen”

Rafael Nadal keert vrijdag terug op de courts tijdens een demonstratietoernooi in Abu Dhabi. De Spanjaard speelde geen wedstrijd meer sinds zijn snelle exit op het toernooi van Washington begin augustus. Daarvoor had hij al forfait gegeven voor Wimbledon en de Olympische Spelen. Een aanslepend probleem aan de linkervoet speelt Nadal al lang parten.

Op het Mubadala World Tennis Championship in Abu Dhabi keert Nadal terug in competitie met een wedstrijd tegen Andy Murray of Dan Evans. Op een persmoment liet hij donderdag verstaan “heel blij” te zijn opnieuw matchen te kunnen spelen, al zal dat nog niet pijnvrij zijn.

“Maar het gaat niet om de pijn”, benadrukte de Spanjaard. “Tijdens mijn carrière heb ik vaak pijn gehad, bijna de hele tijd. Het gaat eerder om de kans te krijgen een pijn te voelen waarmee ik kan omgaan en goed kan spelen. We zullen zien.”

“Ik moet het proberen in competitie”, ging Nadal verder. “Natuurlijk voel ik mij beter, anders zou ik hier niet zijn. Ik weet dat de comeback niet eenvoudig wordt. Ik heb op dit moment geen hoge verwachtingen. Mijn enige verwachting is hier te zijn, opnieuw voor een groot publiek spelen, mezelf opnieuw in competitie zien treden tegen goeie spelers en ervan genieten. Het is een heel zware periode geweest voor mij, echt waar, dus hier al gewoon kunnen zijn, is uitstekend nieuws voor mij.”

Nadal hoopt dat zijn voetblessure nog positief zal evolueren. “Ik hoop dat mijn voet beter en beter wordt, zodat ik weer het niveau kan halen waarop ik mik. Als ik zonder beperkingen kan spelen, wil ik opnieuw voor alles vechten en dat is mijn doel. Uit ervaring weet ik dat alles snel kan veranderen. Wat vandaag ook onmogelijk lijkt, niemand weet wat er binnen een maand kan gebeuren.”

© USA TODAY Sports

Australian Open

Op 17 januari start met de Australian Open het eerste grandslamtoernooi van het seizoen. Nadal zal er met weinig competitieritme naartoe gaan en tempert dus de verwachtingen. “Het wordt heel moeilijk voor mij. Als het gaat zoals we hopen, dan zal ik voor Australië slechts een toernooi en deze twee matchen hier spelen. Ik zal dus weinig competitie in de benen hebben voor zo’n veeleisend toernooi als Australië. Maar het eerste doel is altijd hetzelfde - gezond zijn. Als ik gezond ben, brandt nog steeds het innerlijke vuur in mij om voor mijn doelen te blijven knokken.”

Nadal deelt het record van twintig grandslams met Roger Federer en Novak Djokovic. Die laatste kan, op voorwaarde dat hij start, voor de tiende keer winnen op de Australian Open en zo alleen recordhouder worden. Nadal geeft de Serviër ook de grootste kans op die 21e grandslamtitel.

“Ik ben zelf al vijf, zes maanden uit competitie. Ik begrijp dat het altijd een gespreksonderwerp is, maar Roger en ik zijn al zo’n lange tijd geblesseerd (Federer zegde af voor de Australian Open). Uiteraard staan we op gelijke hoogte, maar de kansen voor Novak liggen veel hoger dan voor ons”, besloot Nadal.