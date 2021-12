Al bijna 700 besmettingen met omikron per dag in ons land: “En dat aantal neemt snel toe”

Het aantal omikrongevallen in ons land neemt snel toe. We zitten in de buurt van 700 ontdekte besmettingen met die variant per dag, meldt viroloog Emmanuel André op Twitter.

De voorbije dagen heeft viroloog Emmanuel André (KU Leuven) al meermaals zijn bezorgdheid over de erg besmettelijke omikronvariant van het coronavirus duidelijk gemaakt. Hij monitort de opkomst ervan voortdurend en deelt vaak nieuwe cijfers. Daaruit blijkt vandaag dat we al bijna aan 700 nieuwe gevallen per dag zitten, terwijl dat er een goede week geleden nog amper 100 waren.

Vandaag tweet hij dat van de variant snel meer gevallen opduiken in ons land. “Het aantal omikroninfecties stijgt snel”, schrijft André op Twitter. Hij voegt eraan toe dat zes procent van de positieve gevallen om een “SGTF” gaat, wat betekent dat ze een eigenschap hebben die niet alle varianten hebben maar omikron wel. En van die SGTF’s maakt omikron maar liefst 90 procent uit. De grafiek die hij post laat dan ook weinig aan de verbeelding over: de variant neemt snel in kracht toe.

Verder is nog steeds niet al te veel geweten over de zorgwekkende variant. Aan de hoge besmettelijkheid wordt niet getwijfeld, maar de vraag is hoe ziekmakend de variant is.